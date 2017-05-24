«التدريب التقني»: إنشاء 6 أكاديميات عالمية في الطيران والبحرية

تواصل- واس:

كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، عن عزم المؤسسة إنشاء 6 أكاديميات في تخصصات الطيران والغاز والبحرية والنقل العام والضيافة وتقنية المعلومات.

وقال “الفهيد”، إن المؤسسة تهدف من إطلاق تلك الأكاديميات إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للمملكة من القوى العاملة الوطنية الماهرة في التخصصات التي يطلبها سوق العمل، وتوفر فرص وظيفية مناسبة للخريجين، الذي يأتي تماشياً مع رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 لتعزيز قدرات الجيل السعودي.

وأضاف الفهيد، أن تلك الأكاديميات سيتم إنشاءها وتشغيلها من خلال شركة كليات التميز التابعة للمؤسسة وبشراكة مع القطاع الحكومي والخاص كشركة أرامكو السعودية وشركة الكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهيئة تطوير الرياض، والموانئ البحرية وشركات كبرى وشهيرة في القطاع الخاص، مؤكداً أن الطاقة الاستيعابية لكل كلية تتراوح ما بين 2000 إلى 7500 طالب.

وأشار محافظ المؤسسة أن مجالات الأكاديميات روعي فيها مدى احتياجات سوق العمل خاصة في التخصصات النوعية التي توفر فرص وظيفية للسعوديين برواتب مجزية، سواء في مهن التشغيل والصيانة والصناعة في مجالات البحرية والطيران والغاز وتقنية المعلومات، إضافة إلى التدريب في مهن النقل العام لمواكبة الجدول الزمني لتشغيل القطارات.

ويعد إنشاء الكليات الجديدة ضمن مشاريع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للكليات التقنية العالمية والبالغ عددها 33 كلية تقنية عالمية 16 للبنين و17 للبنات، وتغطي مختلف مناطق المملكة بتخصصات مختلفة ومتنوعة.