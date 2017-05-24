5 نصائح مهمة خلال شهر رمضان

تواصل – وكالات:

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، كشفت “انترناشيونال إس أو إس”، الشركة المتخصصة في الرعاية الطبية وخدمات مخاطر السفر الأمنيّة، عن بعض النصائح التي يمكن اتباعها لقضاء شهر الصيام بشكل صحي وسليم، منوّهة بأهمية قيام الشركات بتعزيز الإجراءات الصحيّة بين الموظفين.

وأشار الدكتور عصام بدوي، المدير الطبي في “إنترناشيونال إس أو إس”، إلى الخطوات التي يمكن لأصحاب الشركات اتخاذها لتقليل المخاطر خلال شهر الصيام، منوهاً أن الشركات يجدر بها تذكير الموظفين بضرورة اتباع نظام غذائي متوازن وشرب كميات كبيرة من الماء وأخذ قسط من الراحة بصورة منتظمة.

ومن ناحية أخرى يتعين على الموظفين الصائمين مراجعة وزنهم ومعدل نسبة السكر وضغط الدم والتحقق من مستويات الكولسترول قبل حلول شهر رمضان، هذه مؤشرات مهمة تدل على الأنماط الصحية السليمة التي غالباً ما يغفل عنها الصائمون”.

ولقضاء رمضان صحي يُنصح بما يلي:

1- تناول الطعام باعتدال عند الإفطار، والالتزام بتناول وجبة متوازنة عند السحور.

2- الحرص على النوم لمدة 8 ساعات خلال اليوم.

3- عدم القيام بالتمارين الرياضية بعد الإفطار إلا بعد مرور 2-3 ساعات، وضرورة التركيز على الأنشطة الخفيفة مثل المشي السريع.

4- استشارة الطبيب حول كيفية تناول الأدوية والتعامل مع الأمراض المزمنة مثل السكري.

5- القيام بالمهام الأكثر صعوبة التي تحتاج لمجهود خلال ساعات مبكرة من النهار.