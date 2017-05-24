 للحماية من أمراض القلب.. تناول الأطعمة ذات اللون البنفسجي | صحيفة تواصل الالكترونية

للحماية من أمراض القلب.. تناول الأطعمة ذات اللون البنفسجي

0
للحماية من أمراض القلب.. تناول الأطعمة ذات اللون البنفسجي

تواصل – وكالات:

أفادت مجلة “إن ستايل” الألمانية بأن الأطعمة ذات اللون البنفسجي لا تضفي على الوجبات مظهراً جذاباً فحسب، بل تتمتع أيضا بفوائد صحية جمّة.

وأوضحت المجلة في موقعها الإلكتروني أن اللون البنفسجي في الأطعمة، مثل الكرنب البنفسجي والتوت الأزرق، يرجع إلى مادة “أنثوسيان”، والتي تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية والخرف، كما أنها تعمل على خفض مستوى الكوليسترول وضغط الدم.

وتمتاز مادة “أنثوسيان” أيضاً بتأثير مثبط للالتهابات، وتعمل على تحسين القدرة على الإبصار، بالإضافة إلى ذلك، تزخر الأطعمة ذات اللون البنفسجي بفيتامين C والبوتاسيوم.

شاهد ايضا

أخصائي تغذية يقدم نصائح صحية في رمضان

أخصائي تغذية يقدم نصائح صحية في رمضان

باحثون: الإفطار الغني بالبروتين يحافظ على مستوى السكر في الدم

باحثون: الإفطار الغني بالبروتين يحافظ على مستوى السكر في الدم

تعرّف على فوائد قِشر البصل

تعرّف على فوائد قِشر البصل

5 نصائح مهمة خلال شهر رمضان

5 نصائح مهمة خلال شهر رمضان

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>