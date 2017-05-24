«الغذاء والدواء» تنصح المستهلك بقراءة «البطاقة الغذائية» قبل الشراء

تواصل ـ الرياض:

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس (الثلاثاء) بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك، الحملة التوعوية «البطاقة الغذائية»، وخصصت الهيئة جناحًا في مركز تجاري بالرياض، يحتوي على نشرات توعوية عن البطاقة، تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية قراءتها، والتعرّف على أهم محتوياتها. وتستهدف الحملة المجتمع خصوصًا ربات المنازل.

وتعرّف «البطاقة الغذائية» بأنها الملصق الخارجي لعبوات المنتجات الغذائية، وتحتوي على معلومات عن طبيعة المنتج الغذائي، كما تسهم في اختيار الغذاء المناسب، إضافة إلى مقارنة المحتويات بين مختلف المنتجات الغذائية، وبالتالي اختيار النوع الذي يقدم أفضل قيمة غذائية للمستهلك.

وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام عبدالرحمن السلطان، أن حملة «البطاقة الغذائية» تأتي ضمن برامج الهيئة العامة للغذاء والدواء، مشيرا إلى أن «البطاقة الغذائية» وتحتوي على اسم المنتج الذي يعتبر المؤشر الأساسي للتعريف به، وتضم قائمة المكونات التي يحتوي عليها المنتج الغذائي، مرتبة بالتسلسل حسب الوزن الأعلى فالأقل.

وأوضح أن المضافات الغذائية مثل الألوان والنكهات والمواد الحافظة التي يحتوي عليها المنتج الغذائي تسهم في تحسين الخواص ورفع القيمة الغذائية للمنتج والمحافظة على الغذاء في ظروف النقل والتخزين.

وتحتوي البطاقة على العبارات التحذيرية، خصوصا أن بعض المنتجات تحتوي على مكونات لا تتناسب مع بعض الحالات كالحوامل والمرضعات والأطفال ومرضى القلب والرياضيين.

وأضاف السلطان أن من أهم بيانات البطاقة الغذائية تاريخ الصلاحية: وهي الفترة التي يحافظ فيها المنتج الغذائي على جميع خواصه، كما تحتوي على قائمة الحقائق الغذائية إلى جانب بلد المنشأ وتعليمات الاستخدام والتخزين والتحضير وبيانات الشركة وعنوانها ورقم التشغيل، ورمز الكمية من المادة الغذائية التي تم إنتاجها تحت الظروف نفسه خلال فترة زمنية محددة من خط إنتاج واحد، وهذا يساعد المستهلك في تتبع المنتجات الغذائية عند تحذير الهيئة العامة للغذاء والدواء. يشار إلى أن حملة «البطاقة الغذائية» تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وتنتقل بين مدن الرياض وجدة والخبر.