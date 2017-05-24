 «حرس تبوك» يقبض على مُهربيْن بحوزتهما 97 ألف قرص كبتاجون (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

«حرس تبوك» يقبض على مُهربيْن بحوزتهما 97 ألف قرص كبتاجون (صور)

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«حرس تبوك» يقبض على مُهربيْن بحوزتهما 97 ألف قرص كبتاجون (صور)

تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، إن دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة تبوك، أحبطت تهريب كمية من الحبوب المخدرة، بعد أن تم رصد هدف من قبل أنظمة المراقبة الإلكترونية ودخوله للمياه السعودية عبر مسؤوليات قطاع حقل، وباعتراضه للتحقق منه بادر من فيه بتغيير وجهتهم ومحاولة الفرار والعودة من حيث أتوا للمياه المصرية؛ مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة و إطلاق النار عليهم.

وأضاف “الحربي”، أنه نتج عن ذلك القبض على القارب ومُستقليه، والذي اتضح أنهما مصريان، وبتفتيشهما وتفتيش القارب عثر بحوزتهما على ٩٧٥٠٠ قرص إمفيتامين كبتاجون و(٧.٥) 7 جرامات ونصف الجرام من مادة الأفيون المخدر تم استكمال كافة الإجراءات.

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