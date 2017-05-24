جوجل تراقب مشترياتك في كل مكان

تواصل- وكالات:

تراقب جوجل مشترياتك في كل مكان سواء على الإنترنت أو في المتاجر الحقيقية في مسعى منها لبيع المزيد من الإعلانات الرقمية.

وتراقب “جوجل” العملية من خلال تتبع معظم معاملات بطاقات الائتمان والصراف الآلي للمستخدمين، بهدف استهداف تجار بعينهم ومحاولة إقناعهم أن إعلاناتهم الرقمية من خلالها ستؤتي النتيجة المطلوبة.