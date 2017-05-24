«انستجرام» يختبر أداة جديدة لإخفاء الصور عن المتابعين

تواصل ـ وكالات:

يختبر تطبيق “انستجرام” أداة جديدة يمكنها أن تكون مفيدة للأشخاص الذين يرغبون في إخفاء صورهم عن المتابعين، دون الحاجة إلى حذفها بشكل نهائي، ووفق ما ذكرته تقارير إعلامية، فإن التطبيق المملوك لموقع فيسبوك يختبر ميزة “الأرشيف”، التي تتيح للمستخدمين إخفاء المشاركات (الصور) عن متابعيهم.

وأشارت التقارير إلى أن المستخدمين يمكنهم إلغاء الإخفاء في أي وقت، وإرجاع الصور إلى ملفهم الشخصي، ومن أجل استخدام هذه الخاصية، انقر على رمز “القائمة” في الجانب العلوي الأيسر من المشاركة التي تريد إخفاءها.

وفي حال أردت إرجاعها يمكنك العودة إلى نفس القائمة واختيار خيار “إلغاء الإخفاء”، يشار إلى أن الميزة الجديدة هي قيد الاختبار، حالياً ولن تظهر لجميع المستخدمين.