“أفيجدور ليبرمان” يعبر عن عدم ارتياحه من صفقات الأسلحة السعودية الضخمة

تواصل- سامر محمد:

عبّر وزير الدفاع الصهيوني “أفيجدور ليبرمان” عن عدم ارتياحه حيال سباق التسلح في الشرق الأوسط وحصول المملكة على أسلحة ضخمة.

وعلق “ليبرمان” صباح اليوم الأربعاء على صفقة الأسلحة التي وقعت بين الولايات المتحدة والمملكة خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للرياض.

وخلال مقابلة أجرتها معه إذاعة جيش الاحتلال “جالي تساهال”، عبر “ليبرمان” عن عدم ارتياحه من سباق التسلح كله في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن صفقات الأسلحة بلغت 215 مليار دولار وهذا مبلغ ضخم، وعبر عن عدم ارتياحه حيال سباق التسلح وحصول السعودية على أسلحة ضخمة.

وتشمل صفقة الأسلحة الموقعة بين الولايات المتحدة والمملكة والتي تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار على دبابات وسفن حربية وأنظمة مضادة للصواريخ وأنظمة رادارات وتكنولوجيا سيبرانية ستقوم واشنطن ببيعها للرياض.

وستقوم شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية بتجميع 150 مروحية “بلاك هوك” لصالح السعودية بأراضي المملكة بدلاً من تجميعها في الولايات المتحدة.

تأتي تلك التصريحات بعد تصريحات الوزير الصهيوني “يوفال شتاينتس” المقرب من رئيس وزراء الكيان والتي جاءت قبيل توجه “ترامب” للأراضي المحتلة وعبر فيها عن قلقه من صفقات الأسلحة الأمريكية للسعودية ورغبة حكومته في الحصول من الرئيس الأمريكي عن تفسير وتوضيح بشأنها.