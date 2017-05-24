 نجران.. نجاح عملية جراحية دقيقة لمولود يعاني من ضمور بالمريء | صحيفة تواصل الالكترونية

نجران.. نجاح عملية جراحية دقيقة لمولود يعاني من ضمور بالمريء

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نجران.. نجاح عملية جراحية دقيقة لمولود يعاني من ضمور بالمريء

تواصل- فريق التحرير:

تمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بنجران من إجراء عملية جراحية ناجحة لمولود تمت ولادته من خلال ولادة طبيعية يعاني من ضمور خلقي بالمريء مع ناسور ما بين القصبة الهوائية والمريء إضافة إلى وجود فتحة ما بين الأذينين وفتحة ما بين البطينين وقناة شريانية مفتوحة بالقلب، وكذلك انشقاق خلقي بالفقرة الصدرية الثالثة والسادسة بالعمود الفقري.

وتمكن الفريق الطبي من التدخل الجراحي لإصلاح الضمور الخلقي بالمريء والناسور الخلقي الموجود ما بين القصبة الهوائية والمريء وتم وضع المولود في العناية المركزة لوحدة رعاية حديثي الولادة وتم متابعته وأظهر تخطيط المريء نجاح الجراحة وتقرر خروجه من المستشفى في حالة تحسن وبالمتابعة بالعيادة الخارجية لجراحة الأطفال تبين أن الطفل بحالة جيدة.

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