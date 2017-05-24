 المدينة.. «أبوبكر الجزائري» يغادر مستشفى الحرس بعد تحسّن حالته | صحيفة تواصل الالكترونية

المدينة.. «أبوبكر الجزائري» يغادر مستشفى الحرس بعد تحسّن حالته

0
المدينة.. «أبوبكر الجزائري» يغادر مستشفى الحرس بعد تحسّن حالته

تواصل – المدينة المنورة:

تماثل الشيخ أبو بكر الجزائري، للشفاء إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد أدخل بسببه العناية المركزة. فيما غادر اليوم، مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني بالمدينة المنورة.

وكشف مصدر بمستشفى الحرس الوطني بالمدينة المنورة، أن الفريق الطبي اتفق على إمكانية مغادرة الشيخ الجزائري للمستشفى بعد تحسن حالته واستقرارها. يذكر أن الوعكة الصحية التي أصيب بها الشيخ الجزائري أرقدته في العناية المركزة 26 يوماً، قبل أن ينقل منها إلى غرفة خاصة لمتابعة العلاج حتى استقرت حالته، وفقاً “عكاظ”.

شاهد ايضا

«الشورى» يوافق على استحداث وسام «الملك سلمان»

«الشورى» يوافق على استحداث وسام «الملك سلمان»

“أفيجدور ليبرمان” يعبر عن عدم ارتياحه من صفقات الأسلحة السعودية الضخمة

“أفيجدور ليبرمان” يعبر عن عدم ارتياحه من صفقات الأسلحة السعودية الضخمة

«حرس تبوك» يقبض على مُهربيْن بحوزتهما 97 ألف قرص كبتاجون (صور)

«حرس تبوك» يقبض على مُهربيْن بحوزتهما 97 ألف قرص كبتاجون (صور)

قلق صهيوني بسبب إشادة «ترامب» المستمرة بخادم الحرمين

قلق صهيوني بسبب إشادة «ترامب» المستمرة بخادم الحرمين

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>