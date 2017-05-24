المدينة.. «أبوبكر الجزائري» يغادر مستشفى الحرس بعد تحسّن حالته

تواصل – المدينة المنورة:

تماثل الشيخ أبو بكر الجزائري، للشفاء إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد أدخل بسببه العناية المركزة. فيما غادر اليوم، مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني بالمدينة المنورة.

وكشف مصدر بمستشفى الحرس الوطني بالمدينة المنورة، أن الفريق الطبي اتفق على إمكانية مغادرة الشيخ الجزائري للمستشفى بعد تحسن حالته واستقرارها. يذكر أن الوعكة الصحية التي أصيب بها الشيخ الجزائري أرقدته في العناية المركزة 26 يوماً، قبل أن ينقل منها إلى غرفة خاصة لمتابعة العلاج حتى استقرت حالته، وفقاً “عكاظ”.