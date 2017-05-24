 جامعة الملك سعود تدعو مرشحي الوظائف الإدارية والصحية لاستكمال إجراءات التعيين | صحيفة تواصل الالكترونية

جامعة الملك سعود تدعو مرشحي الوظائف الإدارية والصحية لاستكمال إجراءات التعيين

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جامعة الملك سعود تدعو مرشحي الوظائف الإدارية والصحية لاستكمال إجراءات التعيين

تواصل ـ واس:

دعت جامعة الملك سعود، المواطنين والمواطنات المرشحين لشغل مجموعة من الوظائف الإدارية والصحية إلى سرعة مراجعتها لاستكمال إجراءات تعيينهم ابتداءً من يوم الأحد 2 /9 / 1438هـ ولمدة خمسة أيام عمل.

وأهاب عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الدكتور سعد الحسين بالمرشحين والمرشحات الموضحة أسماؤهم على الموقع الإلكتروني للعمادة http://dfpa.ksu.edu.sa/ إلى الحضور للجامعة لإنهاء إجراءات تعيينهم مصطحبين معهم ملف يحتوي على أصول الشهادات المطلوبة وصورة منها والهوية الوطنية وصورة منها، وذلك للرجال في إدارة التوظيف بعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالدرعية مبنى رقم 19 الدور الرابع، وللنساء في وحدة التوظيف بعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفات بالمدينة الجامعية للطالبات بالدرعية مبنى رقم 22 الدور الأول، مؤكداً أن من لم يراجع خلال الفترة الموضحة سيسقط حقه في التعيين ويتم استدعاء من يليه في الترتيب.

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