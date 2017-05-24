قلق صهيوني بسبب إشادة «ترامب» المستمرة بخادم الحرمين

تواصل – سامر محمد:

اعتبرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية أن ما كان مفاجئاً وينبغي أن يقلق صناع القرار في الكيان، هي درجة إشادة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بخادم الحرمين الملك سلمان خلال زيارته للكيان.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي ذكر وأشاد بالملك سلمان في 6 فعاليات من بين 7 خلال تواجده بالكيان والأراضي المحتلة، لدرجة أنه وخلال زيارته لـ”المتحف الإسرائيلي” بدا وكأنه يتحدث عن الملك سليمان، عندما ذكر خادم الحرمين قائلاً “لقد استضفت من قبل الملك سلمان وهو رجل حكيم جداً”.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي عندما تحدث في بيت لحم مع الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” أشار إلى أن الملك سلمان رجل حكيم جداً.

ولفتت إلى أن “ترامب” خلال تواجده في مقر إقامة رئيس الوزراء الصهيوني أشاد أيضا بخادم الحرمين قائلاً: “خلال زيارتي للسعودية، التقيت بكثير من قادة العالم العربي والإسلامي، ومن بينهم الملك سلمان الذي عاملنا بطريقة جميلة جدا ويريد حقا أن يرى حدوث أشياء عظيمة للعالم”.

وذكرت أن ما يجب أن يقلق منه الكيان أن السعودية تفوقت على الكيان فيما يتعلق بنفوذها على السياسة الخارجية لـ”ترامب”، لدرجة أن الرئيس الأمريكي لم يناقش على الملأ فكرة نقل سفارة الولايات المتحدة للقدس، مما يظهر أن “ترامب” استجاب لمطالب السعودية والأردن اللتين حثتا الرئيس بقوة ضد فكرة نقلها.