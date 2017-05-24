«بلومبيرج»: صندوق الاستثمارات السعودي سيصبح الأكبر في العالم

تواصل – سامر محمد:

تخطط المملكة لتوسيع صندوق الثروة السيادي ليصبح الأكبر في العالم، واتخذت المملكة بالفعل خطوة ضخمة باتجاه هذا الهدف السبت الماضي بتوقيعها اتفاقيات بمليارات الدولارات مع “بلاكستون جروب” و”سوفت بنك جروب”، وفقا لشبكة “بلومبيرج” الأمريكية.

وأشارت إلى أن “صندوق الاستثمارات العامة” يقع في القلب من جهود المملكة لتنويع عائداتها بعيدا عن الاعتماد على النفط، وذلك في إطار خطة تحول اقتصادي تعرف بـ”رؤية 2030″.

وأضافت أن الصندوق قد يدير أكثر من تريليوني دولار، وفقا لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما أن بيع أقل من 5% من “أرامكو” في عملية طرح عام أولي من شأنها أن تدر التمويل اللازم للاستثمار.

وأبرزت تصريحات أدلى بها مدير إدارة الصندوق “ياسر الرميان”، أشار فيها إلى “أننا نريد أن نكون قوة استثمارية”، وأضاف أن “معظم الاستثمارات التي أعلنا عنها والتي سنعلن عنها قريبا دولية، لكنها ستكون بالتوازي مع استثماراتنا في السعودية”.