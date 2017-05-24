مصادر: موافقة «الوزراء» شرط لتعاقد الجهات الحكومية مع المحالين للتقاعد المبكر

تواصل – الرياض:

قالت مصادر مطلعة، إن توجيهات عليا صدرت تقضي بعدم التعاقد مع المحالين للتقاعد المبكر قبل بلوغ السن النظامي للتقاعد إلا بعد الرفع لمجلس الوزراء، مشددة على ضرورة تطبيق قواعد التعاقد مع المحالين للتقاعد.

وأوضحت المصادر – وفقاً لـ”عكاظ”- أن التوجيهات تضمنت أن أي وزارة أو مصلحة حكومية تود التعاقد مع المحالين للتقاعد عليها الالتزام بقواعد التعاقد المعمول بها حاليا.

يذكر أن القواعد الأساسية للتعاقد مع المحالين للتقاعد تنص على أن يكون التعاقد معهم في أضيق الحدود٬ ولندرة التخصص٬ وعدم التعاقد مع من أحيل للتقاعد المبكر.