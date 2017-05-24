بالفيديو.. استمرار أعمال الإزالة والتطوير في حي المسورة بالعوامية

تواصل- العوامية:

أكدت أمانة المنطقة الشرقية، استمرار أعمال تطوير حي المسورة التابع لبلدة العوامية في محافظة القطيف، فيما أظهر مقطع فيديو الآليات والمعدات وهي تواصل أعمال إزالة المباني السكنية.

وأوضحت مصادر، أن الجهات الأمنية تتصدى بكل قوة للإرهابيين الذين يتخذون من المنازل المهجورة والعشوائية القديمة المتداخلة أوكارا للانطلاق لتنفيذ مخططات خارجية ضد الوطن وأبنائه، وفقاً لـ”المدينة”.

من جانبه، قال مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان، إن حي المسورة من الأحياء المشمولة بعمليات التطوير والتنمية، مشيراً إلى أن أعمال الهدم تتضمن إزالة عدد من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها المتر ونصف، ما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي.