 شاهد.. محلل سياسي سعودي يُفحم مذيعاً عراقياً هاجم «قمم الرياض» | صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. محلل سياسي سعودي يُفحم مذيعاً عراقياً هاجم «قمم الرياض»

2

 

تواصل – الرياض:

أفحم المحلل السياسي السعودي خالد باطرفي، المذيع العراقي عدنان الطائي بعد مهاجمته لقمم الرياض الأخيرة، خلال برنامجه “بصراحة” الذي يذاع على قناة “دجلة الفضائية”.

وهاجم المذيع العراقي، المملكة بسبب التكلفة التي خصصتها الرياض والتي قال إنها وصلت إلى 220 مليون ريال – بحسب وصفه- لقمة الرياض والقمة الإسلامية الأمريكية.

وعلى الفور، استنكر  “باطرفي” هجوم المذيع خلال استضافته بالبرنامج، قائلاً: ” 120 بليون دولار نهبت في عهد نوري المالكي ولم نجد لها وجود على الأرض لا تنمية ولا سلاح ولا استقبال ولا أي شىء ثم تتحدثون عن 220 صرفتها السعودية لاستقبال وفود 55 دولة وبإجراءات أمنية مشددة ولإقامة 4 قمم في مكان واحد”.

شاهد ايضا

«العمل» تعلن مواعيد تطبيق مراحل «حماية الأجور» للمنشآت الأقل من 80 عاملاً

«العمل» تعلن مواعيد تطبيق مراحل «حماية الأجور» للمنشآت الأقل من 80 عاملاً

جازان.. السحاب يعانق الجبل الأسود بمحافظة الرّيث (صور)

جازان.. السحاب يعانق الجبل الأسود بمحافظة الرّيث (صور)

جامعة الإمام: بدء التقديم لبرامج الدكتوراه الأحد المقبل

جامعة الإمام: بدء التقديم لبرامج الدكتوراه الأحد المقبل

«بلومبيرج»: صندوق الاستثمارات السعودي سيصبح الأكبر في العالم

«بلومبيرج»: صندوق الاستثمارات السعودي سيصبح الأكبر في العالم

٢ تعليقات

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>