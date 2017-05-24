شاهد.. محلل سياسي سعودي يُفحم مذيعاً عراقياً هاجم «قمم الرياض»

تواصل – الرياض:

أفحم المحلل السياسي السعودي خالد باطرفي، المذيع العراقي عدنان الطائي بعد مهاجمته لقمم الرياض الأخيرة، خلال برنامجه “بصراحة” الذي يذاع على قناة “دجلة الفضائية”.

وهاجم المذيع العراقي، المملكة بسبب التكلفة التي خصصتها الرياض والتي قال إنها وصلت إلى 220 مليون ريال – بحسب وصفه- لقمة الرياض والقمة الإسلامية الأمريكية.

وعلى الفور، استنكر “باطرفي” هجوم المذيع خلال استضافته بالبرنامج، قائلاً: ” 120 بليون دولار نهبت في عهد نوري المالكي ولم نجد لها وجود على الأرض لا تنمية ولا سلاح ولا استقبال ولا أي شىء ثم تتحدثون عن 220 صرفتها السعودية لاستقبال وفود 55 دولة وبإجراءات أمنية مشددة ولإقامة 4 قمم في مكان واحد”.