 ركوب الخيل علاج تأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة بالمملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

ركوب الخيل علاج تأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة بالمملكة

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ركوب الخيل علاج تأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة بالمملكة

تواصل – الرياض:

بدأت أخصائية في علاج التوحد تطبيق الفروسية العلاجية في المملكة لعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال المصابين بفرط النشاط وعجز الانتباه والتركيز، واضطرابات التوحد، مشيرة إلى أن أبحاث علمية أكدت الفوائد العلاجية والتأهيلية العديدة لهذه الرياضة.

وأوضحت أخصائية علاج التوحد وصاحبة مركز لرياضة الفروسية في جدة رغد مطبقاني وفقا لـ”الوطن”، أن “الفروسية العلاجية أسلوب علاجي بدأ من 70 عاما، وهو عبارة عن برنامج مدروس يعتمد على عدد من التدريبات والأنشطة المتخصصة، والتي تحسن قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة الجسدية والإدراكية والذهنية، وتأهيلهم نفسيا وسلوكيا، ويستخدم في هذا النوع من البرامج العلاجية أنواعا محددة من الخيول المدربة”.

وأشارت إلى أن ركوب الخيل يقوي عضلات الجسم والأعصاب، فيما تعمل حركة الحصان ثلاثية الأبعاد على زيادة قدرة ذوي الاحتياجات الخاصة على التواصل والتركيز، والانتباه لتطبيق تعليمات المدرب المتخصص، في نفس الوقت الذي يستخدم فيه أعضاء جسمه ونظره ورأسه، ويتمايل بجسمه، ليحافظ على توازنه، ويتحكم في حركة الحصان، ويسيطر على سرعته.

وأضافت مطبقاني، أن ركوب الخيل ينبه الدورة الدموية، وينشط التنفس، وبالتالي يحصل الجسم على كمية كبيرة من الأكسجين، ونظرا لأن ركوب الخيل يحتاج إلى انتباه وتركيز جيد من قبل الشخص فإنه يفيد الأطفال الذين يعانون من فرط النشاط وعجز الانتباه والتركيز واضطرابات التوحد، ويفيد كذلك في تطوير الإدراك والتكامل الحسي عند هذه الفئات.

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