 «الأرصاد»: توقعات برياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على عدة مناطق | صحيفة تواصل الالكترونية

«الأرصاد»: توقعات برياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على عدة مناطق

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«الأرصاد»: توقعات برياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على عدة مناطق

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( تبوك، الجوف، حائل، القصيم, والحدود الشمالية، والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة )، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والاتربة المثارة على مناطق الشرقية، الرياض ونجران .

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات ( جازان ،عسير ،الباحة والأجزاء الجنوبية لمرتفعات منطقة مكة المكرمة، بينما يكون الطقس شديد الحرارة خلال النهار على منطقة الشرقية .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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