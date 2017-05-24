«مايكروسوفت» تطلق جيلاً جديداً من كمبيوتر «سيرفيس برو» اللوحي

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة مايكروسوفت نسخة جديدة “أسرع وأكفأ” من جهاز الكمبيوتر اللوحي “سيرفيس برو”، تقدر عمر بطاريته بنحو 13.5 ساعة.

وتبلغ تكلفة الجهاز 799 دولارا في الولايات المتحدة، ويزن 770 جراما، ويبلغ حجم شاشته 12.3 بوصة. وقال بانوس باناي، مدير مايكروسوفت سيرفيس، لبي بي سي “أعيد التصميم الداخلي تماما”، وسيكون الجهاز أكثر سهولة في الاستخدام.

وأوضح رانجيت أتوال، مدير قسم البحوث لدى مؤسسة “غارتنر”، “أنهم يستخدمون بالفعل جهاز سيرفيس برو كنافذة لأداء أعمال تؤديها أجهزة متخصصة جدا”، مضيفا “مستقبلهم لا يعتمد على بيع جهاز سيرفيس، بل هم في حاجة إلى نظام تشغيل ويندوز 10”.

ويحتوي جهاز سيرفيس برو على 800 قطعة جديدة تجعله، بحسب باناي، “أسرع وأقوى وأخف وزنا وأكثر حساسية”. وقالت مايكروسوفت إن الجهاز أسرع مرتين ونصف من جهاز سيرفيس برو 3، كما أن عمر البطارية أطول بنسبة 50 في المئة مقارنة بجهاز برو 4.

وسوف يطرح جهاز “سيرفيس برو” بالتزامن مع جهاز كمبيوتر “سيرفيس” المحمول الذي كشفت عنه مايكروسوفت بداية الشهر الجاري. وقالت الشركة إن أول أجهزة “سيرفيس برو” سوف تحتوي على خاصية الاتصال اللاسلكي بالانترنت (واي فاي)، وأن إصدار نسخة قادرة على نقل البيانات باستخدام شبكات الهاتف من الجيل الرابع لن يكون متاحا قبل الخريف.