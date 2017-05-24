 توقعات بانخفاض كبير في عجز الموازنة بالمملكة العام الجاري | صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات بانخفاض كبير في عجز الموازنة بالمملكة العام الجاري

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توقعات بانخفاض كبير في عجز الموازنة بالمملكة العام الجاري

تواصل – الرياض:

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية: إن العجز بالمملكة سجل انخفاضا كبيراً خلال الربع الأول، في بما يبرز الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط على الموازنة.

وأضافت أن النتائج القوية للربع الأول تدعم الرأي القائل، إن عجز موازنة السعودية سينخفض كثيرا هذا العام لكن الانخفاض في السنة المالية سيكون أقل حدة منه في الربع الأول، بحسب “رويترز”.

وكانت وزارة المالية أعلنت بتاريخ 11 مايو الجاري تسجيل إيرادات 144 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 72% عن الربع المماثل من العام الماضي، وعجز 26 مليار ريال بانخفاض 71%، فيما كشفت في الوقت نفسه إصدارها سندات داخلية خلال الربع الجاري.

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