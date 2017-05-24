«السوق المالية»: لا تغيير في أوقات التداول خلال «رمضان»

تواصل – الرياض:

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، أن أوقات التداول خلال شهر رمضان المبارك ستبقى كما هي دون تغيير، بحسب “الاقتصادية”.

وبينت أن أوقات التداول في السوق المالية السعودية هي كما يلي:

1. أوقات التداول في سوق الأسهم الرئيسية (وتشمل صناديق المؤشرات المتداولة والصناديق العقارية المتداولة)، وفي نمو – السوق الموازية:

• قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.

• السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.

• قبل الإغلاق من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.

2. أوقات التداول في سوق الصكوك والسندات:

• قبل الافتتاح من الساعة 11:15 صباحاً إلى الساعة 11:30 صباحاً.

• السوق مفتوح من الساعة 11:30 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.

• قبل الإغلاق من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.