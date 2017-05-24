وزير المياه: دعم الفواتير للشريحة غير القادرة على الدفع

تواصل – الرياض:

قال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، إن الوزارة حريصة على دعم فواتير المياه للشريحة غير القادرة على الدفع، التي سيتم التعامل معها في المرحلة القادمة من خلال حساب المواطن.

وأضاف أنه لا يعتقد أنها تشكل فئة كبيرة في المجتمع، مشددا على أن دعم فواتير المياه لن يشمل الجميع، بحسب “عكاظ”.

وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الثلاثاء) عقب تدشينه شركة المنارة للتطوير بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» بثول، إن «فواتير المياه اليوم لا تتجاوز 30 %من القيمة الفعلية، لهذا يجب في قطاع المياه من تقليل التكلفة وأن ينظر إلى أن هناك شريحة من الناس قادرة على أن تدفع وشريحة أخرى غير قادرة على الدفع».