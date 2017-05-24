«الشؤون البلدية» تتجه لتطوير إجراءات نزع الملكية

تواصل – الرياض:

كشف مصدر مطلع، أمس الثلاثاء، عن أن وزارة الشؤون البلدية والقروية طلبت من الأمانات أخيراً تقديم مرئياتها لتطوير 5 خدمات ومجالات تدخل في عمل الوزارة، من خلال تدوين إجراءات التطوير، والتعديلات المقترحة على الإجراءات ومبررات التعديل.

وقال إن “المجالات الخمسة التي تنوي الوزارة تطويرها هي: رفع كفاءة الاستثمارات وتطوير الموارد البشرية، وإعداد ومتابعة الموازنة، وإجراءات نزع الملكية، والتقرير السنوي للوزارة والكتاب الإحصائي، وإحداث البلديات ومكاتب الخدمات”، بحسب صحيفة “الحياة”.

وأضاف المصدر أن التطوير سيتم من خلال مراجعة المهمات الموكلة لكل وحدة إدارية في الوكالة، والإجراءات المتبعة في أداء أنشطتها بما ينعكس على رفع كفاءة الأداء، مشيراً إلى أن خطوات الوزارة لتطوير الخدمات السابقة هدفها تحقيق التكامل بين الوحدات الإدارية والأجهزة البلدية لرفع كفاءة أداء العمل البلدي وتحقيق أهدافه.