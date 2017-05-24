 إعلان حالة التأهب القصوى وانتشار الجيش في بريطانيا بعد اعتداء مانشستر | صحيفة تواصل الالكترونية

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إعلان حالة التأهب القصوى وانتشار الجيش في بريطانيا بعد اعتداء مانشستر

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إعلان حالة التأهب القصوى وانتشار الجيش في بريطانيا بعد اعتداء مانشستر

تواصل – واس:

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم، رفع مستوى التهديد الإرهابي إلى حالة التأهب القصوى، من خطير إلى حرج، في المملكة المتحدة بعد اعتداء مانشستر الإرهابي الذي وقع يوم أمس وأودى بحياة 22 شخصا وأصاب العشرات.

وقالت تيريزا ماي في المؤتمر الصحفي اليوم “إن إدارة الشرطة طلبت من وزارة الدفاع نشر بعض المجندين المسلحين، وأن التحقيق جار فيما إن كان منفذ هجوم مانشستر منفردًا أو له علاقة بشبكة كبيرة”.

وأضافت، أن أفراد الجيش سينتشرون في مواقع ستشهد فعاليات في الأيام المقبلة، مثل الحفلات وخلافها، وسيعملون تحت قيادة ضباط الشرطة.

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