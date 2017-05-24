 خادم الحرمين يعزي رئيسة وزراء بريطانيا: تفجير مانشستر «عمل إجرامي» | صحيفة تواصل الالكترونية

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خادم الحرمين يعزي رئيسة وزراء بريطانيا: تفجير مانشستر «عمل إجرامي»

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خادم الحرمين يعزي رئيسة وزراء بريطانيا: تفجير مانشستر «عمل إجرامي»

تواصل – واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لدولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة إثر التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي بشدة، لنعرب لدولتكم ولأسر الضحايا ولشعب المملكة المتحدة الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه”.

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