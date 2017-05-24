 للعام الثاني على التوالي.. «مشاهير في الخير» يدعم الأوقاف الخيرية برمضان (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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للعام الثاني على التوالي.. «مشاهير في الخير» يدعم الأوقاف الخيرية برمضان (فيديو)

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تواصل – الرياض:

كشف الإعلامي المعروف الدكتور فهد السنيدي، عن استمرار النسخة الثانية من “مشاهير في الخير” خلال شهر رمضان المقبل، بمشيئة الله تعالى، والتي تهدف إلى مساعدة الأوقاف الخيرية من خلال مشاهير المتطوعين.

وتتلخص فكرة “مشاهير في الخير” من خلال الإعلان في كل ليلة من ليالي رمضان عند الساعة الـ12:00 منتصف الليل عن وقف خيري، ثم سيتتابع أهل الخير من مشاهير السناب بالحديث عن الوقف ذاته، والترويج بحساباته الرسمية ودعوة المتابعين للمساهمة في دعمه والتبرع في اكتمال أسهمه الوقفية.

وشًكلت لجنة لاختيار الأوقاف تتكون من: عبدالرحمن العقيل، صالح التويجري، صالح العضيبي، أحمد كريري، سلطان الدويش، رياض الفريجي، وأيمن أبانمي، ويمكن التواصل معها عبر “تويتر” @m4kheer، والتواصل عبر الواتساب 0569744441.

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