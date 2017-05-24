 الداخلية البحرينية: مقتل 5 «خارجين على القانون» وإصابة 19 شرطياً في عملية «الدراز» | صحيفة تواصل الالكترونية

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الداخلية البحرينية: مقتل 5 «خارجين على القانون» وإصابة 19 شرطياً في عملية «الدراز»

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الداخلية البحرينية: مقتل 5 «خارجين على القانون» وإصابة 19 شرطياً في عملية «الدراز»

تواصل – وكالات:

قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن 5 أشخاص “من الخارجين على القانون” قُتلوا، وأُصِيبَ 19 من رجال الأمن، خلال عملية أمنية بقرية “الدراز”، غرب العاصمة المنامة، مسقط رأس “عيسى قاسم”، أعلى مرجع شيعي في البلاد.

وأصدرت الوزارة بياناً، جاء فيه أنه “أثناء قيام قوات الشرطة بتأدية واجباتها بالعملية الأمنية في قرية الدراز، هذا اليوم، تفاجأت بمقاومة من قبل عدد من الخارجين عن القانون، والذين استخدموا القنابل اليدوية، والأسياخ الحديدية والأسلحة البيضاء والفؤوس؛ وَنَتَجَ عن ذلك إصابة 19 من رجال الأمن بإصابات مختلفة”.

وتابع البيان: “كما وقعت في صفوف الخارجين عن القانون خمس حالات وفاة، يجري التحقيق في أسبابها، إِضَافَة إلى ثماني إصابات”.

وأعربت عن أسفها “أن يقع هؤلاء الشباب ضحية لهذه الأعمال والتي يتم التحريض عليها من الخارج”.

وتأتي العملية بعد يومين من صدور حكم ابتدائي بسجن “قاسم”، لعام واحد، مع وقف التنفيذ، وغرامة 100 ألف دينار بحريني (265 ألف دولار) لإدانته بـ”جمع تبرعات دون ترخيص وغسل أموال”.

وفي 20 يونيو الماضي، أَعْلَنَتِ الداخلية البحرينية، إسقاط الجنسية عن عيسى قاسم؛ لأنه “تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، ولم يراعِ واجب الولاء لها”.

وفي وقت سابق من اليوم، أَعْلَنَتْ وزارة الداخلية، القبض على 286 شَخْصَاً، من “المطلوبين والخطرين أمنياً والمحكومين بقضايا إرهابية” خلال العملية أمنية، بقرية “الدراز”، وَقَالَتْ: ‘‘إن عَدَدَاً كَبِيرَاً ممن تم القبض عليهم “كان مختبئاً في منزل عيسى قاسم”.

وذكرت الداخلية أن من بين المقبوض عليهم “فارين من سجن جو”، دون أن تحدد الوزارة عددهم، وهرب 10 سجناء من سجن جو، جنوب شرقي البلاد، مطلع يناير الماضي (تم اعتقال 2 منهم في وقت لاحق ولا يزال 8 فارين).

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