جماهير الهلال تتضامن مع قضية «الأحواز» وتستبدل هاشتاق «خوزستان»

تواصل – فريق التحرير:

استجابت جماهير نادي الهلال لتغريدة دوَّنها مقدم برامج الأحواز في قناة وصال الإعلامي عبدالله آل يعن الله، واستبدلت هاشتاق “الهلال خوزستان” بـ”الهلال الأحواز”؛ تَضَامُنَاً مع قضية الأحواز المحتلة.

يذكر أن الإعلامي آل يعن الله كان قد دَعَا جماهير الهلال لتغيير الهاشتاق “الهلال خوزستان” إلى “الهلال الأحواز، مُوَضِّحَاً أن إيران عندما احتلت إقليم الأحواز العربية أطلقت عليه اسم خوزستان.

حيث تصدر هاشتاق “الهلال الأحواز” قائمة الأعلى تَدَاوُلاً على تويتر، اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.