 1000 طالبة تسجل في دورة قرآنية رمضانية خلال 18 ساعة فقط | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

متضرر من التربية الخاصة: سأقاضي وزارة التعليم أمام ديوان المظالم ضمن فعاليات اليوم الشهري.. «بلدي الرياض» يستقبل شكاوى المواطنين والمقيمين غداً بالأسماء.. تعليم مكة يعتمد حركة «النقل الداخلي» لـ557 من شاغلي «الوظائف التنفيذية» عرعر.. إغلاق مستودع تخزين ومصادرة 10 آلاف سلعة منتهية الصلاحية (صور) الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي «حدود جازان» يحبط تهريب 154 ألف كجم «حشيش» و113 ألف حبة «كبتاجون» (صور) بعد انقطاع الخدمة.. «الكهرباء» تعتذر لسكان تبوك «الجيش اليمني» يتقدم شرق “تعز”.. والانقلابيون يقصفون الأحياء السكنية راح ضحيتها طالبة.. «جزائية أبها» تقضي بسجن متهمي قضية مظلة ثانوية الريش «مدني الجوف» يحذر من أتربة مثارة وغبار يحجب الرؤية الأفقية «العمل» تطالب المخالفين بالتقدم بطلبات مغادرة المملكة تفادياً للغرامات بعد شكوى مواطن من إهمالها.. شباب «الطائف» يتطوع لتنظيف «مقبرة القيم» (صور)

1000 طالبة تسجل في دورة قرآنية رمضانية خلال 18 ساعة فقط

0
1000 طالبة تسجل في دورة قرآنية رمضانية خلال 18 ساعة فقط

تواصل – فريق التحرير:

بعد مضي 18 ساعة فقط من فتح باب التسجيل، بلغ عدد المتقدمات إلى دورة قرآنية رمضانية نسائية، شمال الرياض، 1000 متقدمة؛ مِمَّا حدا بالقائمين على لجنة التسجيل، إغلاق باب الالتحاق.

التفاصيل، رواها المشرف على الحلقات “البازية” بجامع الشيخ عبدالعزيز بن باز بحي الغدير شمال الرياض، حيث يُنَظّم الجامع هذه الدورة سَنَوِيّاً، والتي تتمثل في حلقات قرآنية بعد صلاة التراويح، بدأت في الجانب النسائي مُنْذُ عام 1435هـ.

ويضيف في حديثه لـ”تواصل”: بدأنا الاستعداد لِهَذَا الموسم من خلال تصميم نموذج إِلِكْتُرُوني لتسجيل الراغبات، وحددنا عِدَّة شروط تتمثل في جديتها، وأن لا يقل عمر المتقدمة عن 9 سنوات، وحددنا 6 مسارات للانضمام، وهي: “10 أجزاء، 5 أجزاء، 3 أجزاء، جزء واحد، تحسين تلاوة، تدبر القرآن”، مع توفير مزايا النقل المجاني للأحياء القريبة، وتواجد معلمات مؤهلات، بالإِضَافَة إلى هدايا وحوافز تقدم للمتميزات في نهاية الدورة.

وأكمل: بعد مضي عِدَّة ساعات تفاجأت بالمشرفة على الصفحة الإِلِكْتُرُونية تطلب إيقاف لجنة التسجيل؛ وَذَلِكَ لِبلوغ عدد المسجلات 1000، وهذا رقم عالٍ، حيث السعة الاستيعابية للمصلى النسائي، والذي نهدف إليه يتراوح ما بين 250 – 300، واستيعاب هذا الكم من المسجلات سيكون صعباً، خُصُوصَاً أننا لا نريد أن نصد طالبة ترغب في حفظ أو مراجعة كتاب الله، إلا أن الرقم الهائل جعلنا أمام الأمر الواقع، فقمنا بإِيقَاف صفحة التسجيل بعد مضي 18 ساعة فقط.

وأضاف: طلبتُ من لجنة الإِشْرَاف على الدورة أن تجري فرزاً فورياً للمسجلات، واستبعاد من هن دون 9 سنوات، أو أية طلبات متكررة، وقد صفيت القائمة على 850 اسماً فقط، وبعد ذلك سنقوم خلال هذه الأيام بمحاولة التنسيق مع الجوامع والمساجد المجاورة، لنقل بعض المسجلات لديهم والإبقاء على العدد الذي يمكن استيعابه لدينا، آملين في تحقيق رغبة كافة المسجلات.

وتابع: كما نعكف على إِضَافَة توسعة جانبية لمصلى النساء؛ وذلك لاستيعاب ما يمكن استيعابه من الراغبات في مراجعة وحفظ وتدبر كتاب الله، عز وجل.

شاهد ايضا

للعام الثاني على التوالي.. «مشاهير في الخير» يدعم الأوقاف الخيرية برمضان (فيديو)

للعام الثاني على التوالي.. «مشاهير في الخير» يدعم الأوقاف الخيرية برمضان (فيديو)

متضرر من التربية الخاصة: سأقاضي وزارة التعليم أمام ديوان المظالم

متضرر من التربية الخاصة: سأقاضي وزارة التعليم أمام ديوان المظالم

بالأسماء.. تعليم مكة يعتمد حركة «النقل الداخلي» لـ557 من شاغلي «الوظائف التنفيذية»

بالأسماء.. تعليم مكة يعتمد حركة «النقل الداخلي» لـ557 من شاغلي «الوظائف التنفيذية»

«الشورى» يناقش إنشاء شركات لتطوير خدمات الحج والعمرة.. وقرارات أخرى

«الشورى» يناقش إنشاء شركات لتطوير خدمات الحج والعمرة.. وقرارات أخرى

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>