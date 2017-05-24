1000 طالبة تسجل في دورة قرآنية رمضانية خلال 18 ساعة فقط

تواصل – فريق التحرير:

بعد مضي 18 ساعة فقط من فتح باب التسجيل، بلغ عدد المتقدمات إلى دورة قرآنية رمضانية نسائية، شمال الرياض، 1000 متقدمة؛ مِمَّا حدا بالقائمين على لجنة التسجيل، إغلاق باب الالتحاق.

التفاصيل، رواها المشرف على الحلقات “البازية” بجامع الشيخ عبدالعزيز بن باز بحي الغدير شمال الرياض، حيث يُنَظّم الجامع هذه الدورة سَنَوِيّاً، والتي تتمثل في حلقات قرآنية بعد صلاة التراويح، بدأت في الجانب النسائي مُنْذُ عام 1435هـ.

ويضيف في حديثه لـ”تواصل”: بدأنا الاستعداد لِهَذَا الموسم من خلال تصميم نموذج إِلِكْتُرُوني لتسجيل الراغبات، وحددنا عِدَّة شروط تتمثل في جديتها، وأن لا يقل عمر المتقدمة عن 9 سنوات، وحددنا 6 مسارات للانضمام، وهي: “10 أجزاء، 5 أجزاء، 3 أجزاء، جزء واحد، تحسين تلاوة، تدبر القرآن”، مع توفير مزايا النقل المجاني للأحياء القريبة، وتواجد معلمات مؤهلات، بالإِضَافَة إلى هدايا وحوافز تقدم للمتميزات في نهاية الدورة.

وأكمل: بعد مضي عِدَّة ساعات تفاجأت بالمشرفة على الصفحة الإِلِكْتُرُونية تطلب إيقاف لجنة التسجيل؛ وَذَلِكَ لِبلوغ عدد المسجلات 1000، وهذا رقم عالٍ، حيث السعة الاستيعابية للمصلى النسائي، والذي نهدف إليه يتراوح ما بين 250 – 300، واستيعاب هذا الكم من المسجلات سيكون صعباً، خُصُوصَاً أننا لا نريد أن نصد طالبة ترغب في حفظ أو مراجعة كتاب الله، إلا أن الرقم الهائل جعلنا أمام الأمر الواقع، فقمنا بإِيقَاف صفحة التسجيل بعد مضي 18 ساعة فقط.

وأضاف: طلبتُ من لجنة الإِشْرَاف على الدورة أن تجري فرزاً فورياً للمسجلات، واستبعاد من هن دون 9 سنوات، أو أية طلبات متكررة، وقد صفيت القائمة على 850 اسماً فقط، وبعد ذلك سنقوم خلال هذه الأيام بمحاولة التنسيق مع الجوامع والمساجد المجاورة، لنقل بعض المسجلات لديهم والإبقاء على العدد الذي يمكن استيعابه لدينا، آملين في تحقيق رغبة كافة المسجلات.

وتابع: كما نعكف على إِضَافَة توسعة جانبية لمصلى النساء؛ وذلك لاستيعاب ما يمكن استيعابه من الراغبات في مراجعة وحفظ وتدبر كتاب الله، عز وجل.