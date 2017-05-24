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بالأسماء.. تعليم مكة يعتمد حركة «النقل الداخلي» لـ557 من شاغلي «الوظائف التنفيذية»

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بالأسماء.. تعليم مكة يعتمد حركة «النقل الداخلي» لـ557 من شاغلي «الوظائف التنفيذية»
مديرعام التعليم بمنطقة مكة، محمد الحارثي

تواصل – مكة المكرمة:

اعتمد المدير العام بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي، حركة النقل الداخلي (الاختيارية / التصحيحية) لشاغلي الوظائف التنفيذية: (بنين – بنات) للعام الدراسي 1437/1438هـ.

وأَوْضَحَ المدير العام، بأن حركة النقل الحالية تهدف إلى تلبية حاجات المدارس، والاستفادة من كافة الطاقات والعاملين بالمؤسسة التعليمية حَسْبَ التشكيلات المدرسية؛ لتحقيق التكامل بين المصلحة العامة والتوازن في الميدان التعليمي.

من جهته، أَوْضَحَ مدير إدارة الموارد البشرية عبدالله بن عبدالرحمن القرني أن عَدَدَاً ممن شَمِلَتْهم حركة النقل (الاختيارية / التصحيحية) هو (557) إدارياً وإدارية تم توجيههم حَسْبَ الاحتياج.

وأَضَافَ القرني، أن المدير العام لتعليم مكة أهاب بأن يتم إخلاء طرف المنقولين والمنقولات من جهات عملهم بانتهاء أعمالهم، أو بانتهاء اختبارات الدور الثاني في المدارس؛ ليباشروا مهامهم في جهات عملهم الجديدة مع بداية العام الدراسي 1438/1439هـ.

للاطلاع على الأسماء فَضْلاً اضغط هذا الرابط (هنا).

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