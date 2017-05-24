 ضمن فعاليات اليوم الشهري.. «بلدي الرياض» يستقبل شكاوى المواطنين والمقيمين غداً | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

متضرر من التربية الخاصة: سأقاضي وزارة التعليم أمام ديوان المظالم ضمن فعاليات اليوم الشهري.. «بلدي الرياض» يستقبل شكاوى المواطنين والمقيمين غداً بالأسماء.. تعليم مكة يعتمد حركة «النقل الداخلي» لـ557 من شاغلي «الوظائف التنفيذية» عرعر.. إغلاق مستودع تخزين ومصادرة 10 آلاف سلعة منتهية الصلاحية (صور) الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي «حدود جازان» يحبط تهريب 154 ألف كجم «حشيش» و113 ألف حبة «كبتاجون» (صور) بعد انقطاع الخدمة.. «الكهرباء» تعتذر لسكان تبوك «الجيش اليمني» يتقدم شرق “تعز”.. والانقلابيون يقصفون الأحياء السكنية راح ضحيتها طالبة.. «جزائية أبها» تقضي بسجن متهمي قضية مظلة ثانوية الريش «مدني الجوف» يحذر من أتربة مثارة وغبار يحجب الرؤية الأفقية «العمل» تطالب المخالفين بالتقدم بطلبات مغادرة المملكة تفادياً للغرامات بعد شكوى مواطن من إهمالها.. شباب «الطائف» يتطوع لتنظيف «مقبرة القيم» (صور)

ضمن فعاليات اليوم الشهري.. «بلدي الرياض» يستقبل شكاوى المواطنين والمقيمين غداً

0
ضمن فعاليات اليوم الشهري.. «بلدي الرياض» يستقبل شكاوى المواطنين والمقيمين غداً

تواصل – الرياض:

يستقبل أعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض، شكاوى المواطنين والمقيمين ومقترحاتهم خلال فعاليات اليوم الشهري الذي سينعقد صباح يوم غدٍ الأربعاء الْمُوَافِق 28 شعبان 1438هـ، اعْتِبَارَاً من التاسعة صَبَاحَاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بالمقرات البلدية غرب الرياض.

وسيتواجد كل من: الدكتور عبدالله آل طالب، والأستاذ عبدالله السويلم عضوي المجلس في بلدية العريجاء، والأستاذ نايف الدوسري عضو المجلس في بلدية نمار، والأستاذ نواف بن شفلوت عضو المجلس البلدي في بلدية عرقة، والأستاذة هدى الجريسي، والأستاذة جواهر الصالح عضوتي المجلس في القسم النسائي لبلدية الشميسي، وسيتواجد أحد ممثلي المجلس البلدي لاستقبال الرجال في القسم الرجالي ببلدية الشميسي.

ويولي المجلس اهتماماً بَالِغَاً بمختلف الشكاوى والمقترحات التي ترد من المواطنين خلال اليوم البلدي الشهري، وذلك من خلال تدوين جميع الملاحظات التي يستقبلها الأعضاء؛ ومِنْ ثَمَّ التحقق منها ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها، إِضَافَة إلى المتابعة المستمرة لمختلف الشكاوى من قبل أمانة المجلس.

وتتنوع وسائل استقبال الشكاوى والمقترحات خلال اليوم الشهري عن طريق الحضور إلى مقر البلدية مباشرة، أو عبر وسائل التواصل التالية:

– بلدية العريجاء:    ت. 0114310233            ف. 0114304364

– بلدية نمار  :    ت. 0114252670            ف. 0114254200 تحويلة 112

– بلدية عرقة :     ت. 0114329510 تحويلة 444    ف. 0114329502

– بلدية الشميسي:  ت. 0114400743            ف. 0114400683

يذكر أن اليوم الشهري الذي أطلقه المجلس البلدي أَخِيرَاً؛ يهدف إلى تكثيف التواصل مع المواطنين والمقيمين بمختلف جهات العاصمة الأربع من خلال تحديد 4 بلديات لزيارتها شَهْرِيّاً، وَيُعَدُّ من أبرز وسائل التواصل مع ساكني العاصمة، وتلمس احتياجاتهم، إِضَافَة إلى القنوات الأخرى، مثل الزيارات البلدية، واللقاءات المفتوحة مع المواطنين، والبريد الإلكتروني (info@rmc.gov.sa)، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، ومن أبرزها حساب المجلس على موقع تويتر: Riyadh_Rmc@.

شاهد ايضا

متضرر من التربية الخاصة: سأقاضي وزارة التعليم أمام ديوان المظالم

متضرر من التربية الخاصة: سأقاضي وزارة التعليم أمام ديوان المظالم

بالأسماء.. تعليم مكة يعتمد حركة «النقل الداخلي» لـ557 من شاغلي «الوظائف التنفيذية»

بالأسماء.. تعليم مكة يعتمد حركة «النقل الداخلي» لـ557 من شاغلي «الوظائف التنفيذية»

عرعر.. إغلاق مستودع تخزين ومصادرة 10 آلاف سلعة منتهية الصلاحية (صور)

عرعر.. إغلاق مستودع تخزين ومصادرة 10 آلاف سلعة منتهية الصلاحية (صور)

الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي

الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>