ضمن فعاليات اليوم الشهري.. «بلدي الرياض» يستقبل شكاوى المواطنين والمقيمين غداً

تواصل – الرياض:

يستقبل أعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض، شكاوى المواطنين والمقيمين ومقترحاتهم خلال فعاليات اليوم الشهري الذي سينعقد صباح يوم غدٍ الأربعاء الْمُوَافِق 28 شعبان 1438هـ، اعْتِبَارَاً من التاسعة صَبَاحَاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بالمقرات البلدية غرب الرياض.

وسيتواجد كل من: الدكتور عبدالله آل طالب، والأستاذ عبدالله السويلم عضوي المجلس في بلدية العريجاء، والأستاذ نايف الدوسري عضو المجلس في بلدية نمار، والأستاذ نواف بن شفلوت عضو المجلس البلدي في بلدية عرقة، والأستاذة هدى الجريسي، والأستاذة جواهر الصالح عضوتي المجلس في القسم النسائي لبلدية الشميسي، وسيتواجد أحد ممثلي المجلس البلدي لاستقبال الرجال في القسم الرجالي ببلدية الشميسي.

ويولي المجلس اهتماماً بَالِغَاً بمختلف الشكاوى والمقترحات التي ترد من المواطنين خلال اليوم البلدي الشهري، وذلك من خلال تدوين جميع الملاحظات التي يستقبلها الأعضاء؛ ومِنْ ثَمَّ التحقق منها ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها، إِضَافَة إلى المتابعة المستمرة لمختلف الشكاوى من قبل أمانة المجلس.

وتتنوع وسائل استقبال الشكاوى والمقترحات خلال اليوم الشهري عن طريق الحضور إلى مقر البلدية مباشرة، أو عبر وسائل التواصل التالية:

– بلدية العريجاء: ت. 0114310233 ف. 0114304364

– بلدية نمار : ت. 0114252670 ف. 0114254200 تحويلة 112

– بلدية عرقة : ت. 0114329510 تحويلة 444 ف. 0114329502

– بلدية الشميسي: ت. 0114400743 ف. 0114400683

يذكر أن اليوم الشهري الذي أطلقه المجلس البلدي أَخِيرَاً؛ يهدف إلى تكثيف التواصل مع المواطنين والمقيمين بمختلف جهات العاصمة الأربع من خلال تحديد 4 بلديات لزيارتها شَهْرِيّاً، وَيُعَدُّ من أبرز وسائل التواصل مع ساكني العاصمة، وتلمس احتياجاتهم، إِضَافَة إلى القنوات الأخرى، مثل الزيارات البلدية، واللقاءات المفتوحة مع المواطنين، والبريد الإلكتروني (info@rmc.gov.sa)، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، ومن أبرزها حساب المجلس على موقع تويتر: Riyadh_Rmc@.