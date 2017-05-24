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متضرر من التربية الخاصة: سأقاضي وزارة التعليم أمام ديوان المظالم

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متضرر من التربية الخاصة: سأقاضي وزارة التعليم أمام ديوان المظالم

تواصل – فريق التحرير:

أَعْلَنَ المواطن بدر العويفي، أحد المتضررين من التربية الخَاصَّة، اليوم الثلاثاء، أنه سيقاضي وزارة التعليم، دَاعِيَاً زملاءه الخريجين إلى مساعدته في تقديم الأدلة التي تخدم قضيتهم، حيث يشكون حرمانهم من التوظيف، وتحويل معلمين من التعليم العام مكانهم.

وَقَالَ “العويفي” عبر حسابه على “تويتر”: “سأتوجه لديوان المظالم، ولهيئة مكافحة الفساد، وسأرفع قضية باسم التربية الخَاصَّة ضد وزارة التعليم والمطبلين لها، وأنا وأنتم والزمن طويل!”.

وأضاف: “أحتاج من الخريجين جمع الأدلة، والتعاميم، ومقاطع الفيديو والصور التي تخدم قضية التربية الخَاصَّة؛ حتى أقوم برفعها لمكافحة الفساد ضد وزير التعليم”، حَسْبَ قوله.

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