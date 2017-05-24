 «في المشارق والمغارب».. 40 حلقة إذاعية توثق تجارب الشيخ «الأهدل» الدعوية | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

متضرر من التربية الخاصة: سأقاضي وزارة التعليم أمام ديوان المظالم ضمن فعاليات اليوم الشهري.. «بلدي الرياض» يستقبل شكاوى المواطنين والمقيمين غداً بالأسماء.. تعليم مكة يعتمد حركة «النقل الداخلي» لـ557 من شاغلي «الوظائف التنفيذية» عرعر.. إغلاق مستودع تخزين ومصادرة 10 آلاف سلعة منتهية الصلاحية (صور) الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي «حدود جازان» يحبط تهريب 154 ألف كجم «حشيش» و113 ألف حبة «كبتاجون» (صور) بعد انقطاع الخدمة.. «الكهرباء» تعتذر لسكان تبوك «الجيش اليمني» يتقدم شرق “تعز”.. والانقلابيون يقصفون الأحياء السكنية راح ضحيتها طالبة.. «جزائية أبها» تقضي بسجن متهمي قضية مظلة ثانوية الريش «مدني الجوف» يحذر من أتربة مثارة وغبار يحجب الرؤية الأفقية «العمل» تطالب المخالفين بالتقدم بطلبات مغادرة المملكة تفادياً للغرامات بعد شكوى مواطن من إهمالها.. شباب «الطائف» يتطوع لتنظيف «مقبرة القيم» (صور)

«في المشارق والمغارب».. 40 حلقة إذاعية توثق تجارب الشيخ «الأهدل» الدعوية

0
«في المشارق والمغارب».. 40 حلقة إذاعية توثق تجارب الشيخ «الأهدل» الدعوية

تواصل – الرياض:

في مبادرة إعلامية إذاعية جديدة، وإيماناً منها بأهمية البحث عن التجارب الدعوية المثمرة، واستخراجها وتوثيقها، قامت مؤسسة رياض الإعلام خلال الشهرين المنصرمين بتسجيل 40 حلقة إذاعية مميزة لصالح إذاعة القرآن الكريم من الدوحة، بِعُنْوَان: (في المشارق والمغارب) مع الشيخ الدكتور عبدالله بن قادري الأهدل، عضو هيئة التدريس وعميد كلية اللغة العربية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، سابقاً.

وَيُعَدُّ هذا البرنامج الإذاعي أول برنامج للشيخ الأهدل، وقد تجاوز عمره الثمانين عاماً، وقد قضى جُزْءَاً كَبِيرَاً من حياته رحّالةً وداعيةً في مشارق الأرض ومغاربها، ومحاوراً بالحكمة والبصيرة لعدد كبير من العلماء والمستشرقين والأعيان في دول عديدة.

وقد استطاع المذيع المتميز الأستاذ ماجد أبابطين، استخراج مكنون هذه الرحلات وفوائدها من خلال حواره الثري مع الشيخ الرحالة، في خمسة وعشرين دقيقة للحلقة الواحدة، وَيُعَدُّ فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الأهدل من أبرز تلاميذ سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، أثناء عملهم في التدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكان من طلاب الدفعة الثانية في الجامعة الذين تخرجوا سنة 1385هـ.

ويشير المهندس رياض الفريجي المشرف العام على هذا البرنامج النوعي أن الخطة القادمة تتمثل في إنتاج مجموعة برامج للشيخ عبدالله الأهدل فهو – بِحَسَبِ تعبيره – كنز مليء بالفوائد والحكم والتجارب والرؤى، ويدعو القنوات والإذاعات للاستفادة من علم الشيخ ونشره في منصاتهم الإعلامية، فمثل هؤلاء القدوات هم الأحق بالأخذ عنهم وإبراز ما لديهم، وشكر إذاعة القرآن الكريم بالدوحة التي لا تألو جهداً في بث المميز الفريد عبر أثيرها.

شاهد ايضا

للعام الثاني على التوالي.. «مشاهير في الخير» يدعم الأوقاف الخيرية برمضان (فيديو)

للعام الثاني على التوالي.. «مشاهير في الخير» يدعم الأوقاف الخيرية برمضان (فيديو)

1000 طالبة تسجل في دورة قرآنية رمضانية خلال 18 ساعة فقط

1000 طالبة تسجل في دورة قرآنية رمضانية خلال 18 ساعة فقط

«خيركم» توقع اتفاقية مع «سجون مكة» لزيادة عدد حلقات القرآن

«خيركم» توقع اتفاقية مع «سجون مكة» لزيادة عدد حلقات القرآن

الأربعاء.. انطلاق حملة تفريج كربة 100 سجين بـ«حائل»

الأربعاء.. انطلاق حملة تفريج كربة 100 سجين بـ«حائل»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>