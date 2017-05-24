«في المشارق والمغارب».. 40 حلقة إذاعية توثق تجارب الشيخ «الأهدل» الدعوية

تواصل – الرياض:

في مبادرة إعلامية إذاعية جديدة، وإيماناً منها بأهمية البحث عن التجارب الدعوية المثمرة، واستخراجها وتوثيقها، قامت مؤسسة رياض الإعلام خلال الشهرين المنصرمين بتسجيل 40 حلقة إذاعية مميزة لصالح إذاعة القرآن الكريم من الدوحة، بِعُنْوَان: (في المشارق والمغارب) مع الشيخ الدكتور عبدالله بن قادري الأهدل، عضو هيئة التدريس وعميد كلية اللغة العربية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، سابقاً.

وَيُعَدُّ هذا البرنامج الإذاعي أول برنامج للشيخ الأهدل، وقد تجاوز عمره الثمانين عاماً، وقد قضى جُزْءَاً كَبِيرَاً من حياته رحّالةً وداعيةً في مشارق الأرض ومغاربها، ومحاوراً بالحكمة والبصيرة لعدد كبير من العلماء والمستشرقين والأعيان في دول عديدة.

وقد استطاع المذيع المتميز الأستاذ ماجد أبابطين، استخراج مكنون هذه الرحلات وفوائدها من خلال حواره الثري مع الشيخ الرحالة، في خمسة وعشرين دقيقة للحلقة الواحدة، وَيُعَدُّ فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الأهدل من أبرز تلاميذ سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، أثناء عملهم في التدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكان من طلاب الدفعة الثانية في الجامعة الذين تخرجوا سنة 1385هـ.

ويشير المهندس رياض الفريجي المشرف العام على هذا البرنامج النوعي أن الخطة القادمة تتمثل في إنتاج مجموعة برامج للشيخ عبدالله الأهدل فهو – بِحَسَبِ تعبيره – كنز مليء بالفوائد والحكم والتجارب والرؤى، ويدعو القنوات والإذاعات للاستفادة من علم الشيخ ونشره في منصاتهم الإعلامية، فمثل هؤلاء القدوات هم الأحق بالأخذ عنهم وإبراز ما لديهم، وشكر إذاعة القرآن الكريم بالدوحة التي لا تألو جهداً في بث المميز الفريد عبر أثيرها.