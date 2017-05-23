«الجيش اليمني» يتقدم شرق “تعز”.. والانقلابيون يقصفون الأحياء السكنية

تواصل – واس:

واصل الجيش الوطني اليمني التقدم في الجبهة الشرقية لمدينة “تعز”، بالتزامن مع قصف مِيلِيشِيا الحوثي وصالح للأحياء السكنية وسط المدينة.

وَقَالَ مصدر عسكري يمني، في تصريح لـ ‘‘وكالة الأنباء اليمنية الرسمية‘‘: “إن أبطال الجيش الوطني تمكنوا اليوم من الوصول إلى بوابة كلية الطب جوار القصر الجمهوري شرق مدينة تعز اليمنية، فيما تقوم مدفعية الجيش الوطني بدك مواقع وأوكار المِيلِيشِيا الانقلابية في معسكر التشريفات، والقصر الجمهوري تَمْهِيدَاً لاقتحامه”.

في ذات السياق، قصفت مِيلِيشِيا الحوثي وصالح الانقلابية الأحياء السكنية بثلاث قذائف هاوزر، حي الضبوعة؛ نجم عنها عدد من القتلى والجرحى، ولا يزال القصف مُسْتَمِرّاً.