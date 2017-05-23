بعد انقطاع الخدمة.. «الكهرباء» تعتذر لسكان تبوك

تواصل – واس:

قدَّمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها؛ لانقطاع جزئي للخدمة الكهربائية عن عدد من المشتركين في مدينة تبوك، بعد عصر اليوم، مُشِيرَةً إلى عودة الخدمة بعد دقائق من الانقطاع بشكل تدريجي إلى المشتركين المتأثرين.

وأَوْضَحَت، أنه تم استنفار فِرَق الْعَمَلِيات والصيانة والطوارئ بشكل فوري لإعادة الخدمة في أسرع وقت، وإصلاح الخلل الذي لحق بالشبكة الكهربائية بسبب عطل فني طارئ.

وَأَكَّدَتْ حرصها على تقديم الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية، وجودة متميزة إلى جميع المشتركين والمنشآت والتجمعات السكانية، وَفْقَاً لأعلى معايير الأمن والسلامة في جميع مناطق المملكة.