ملتقى الجمعيات الأهلية بمكة يكرّم «الأركاني»

تواصل – مكة المكرمة :

كرّمت لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الزميل الإعلامي محمود شفيق الأركاني ، لمشاركته مسؤولاً إعلامياً في الملتقى الثاني للجمعيات الخيرية ولجان التنمية بمنطقة مكة المكرمة, والذي انطلقت فعالياته 16-17 شعبان بأبراج جبل عمر بمكة, برعاية سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وبإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

جاء التكريم في الحفل الختامي الذي نظمته لجنة التنمية بمكة للمشاركين في الملتقى, بحضور مدير مركز التنمية بمكة الأستاذ شادي اللهيبي ورجل أعمال الشيخ يوسف الأحمدي وعدد من المهتمين بالعمل الخيري بالمنطقة .