«خيركم» توقع اتفاقية مع «سجون مكة» لزيادة عدد حلقات القرآن

تواصل – فريق التحرير:

وقعت جمعية ‘‘خيركم‘‘ لتحفيظ القرآن بجدة، اتفاقية شراكة استراتيجية مع سجون منطقة مكة المكرمة؛ تهدف إلى الاهتمام بتفعيل البرامج والمسابقات الهادفة لحلقات القرآن داخل سجون جدة.

ونصت الاتفاقية التي وقعها رئيس خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي، ومدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء فايز بن مستور الأحمري، على أن توفر “خيركم” معلمين لتنفيذ برامج القرآن في مقر سجون جدة، إِضَافَة إلى زيادة حلقات القرآن، وإصدار شهادات بعد أن يكمل أفراد السجون حفظ فروع وأجزاء القرآن الكريم.

وخلال التوقيع قَالَ اللواء الأحمري: ‘‘إن حلقات القرآن تصنع العجائب في النزلاء، فسرعان ما تحول سلوكهم السلبي إلى إيجابي بل ويكونون قدوة لنظرائهم في السجون، كما أن من يحفظ القرآن في هذه الحلقات لا يعود للسجن مرة أخرى، وذلك بعد أن امتلأ قلبه بكلام الله، فجزيل الشكر للقائمين على هذه الحلقات ويسرُّنا زيادة أعدادها‘‘.

هذا وتحرص “خيركم” على إبراز دورها المهم الذي تقوم به من خلال رسالتها السامية بربط المجتمع بالقرآن الكريم، ودعم إصلاح المجتمع والمساهمة في خفض نسب الجريمة حيث أثبت الدراسات والإحصائيات أن القرآن الكريم يُسَاهِم في التغيير الإيجابي، وخَاصَّة في السجون ويكون نقطة انطلاقة لحياة جديدة تعود بالنفع عليهم، وقد كان لخيركم الريادة في إطلاق أول حلقات تحفيظ قرآن في سجون المملكة مما بنى عليها إصدار القرار السامي بتخفيض نصف محكومية السجين الذي يحفظ القرآن كاملاً.