 توقيع عقد تدريب مع أمريكا لصالح بحرية المملكة بـ250 مليون دولار | صحيفة تواصل الالكترونية

توقيع عقد تدريب مع أمريكا لصالح بحرية المملكة بـ250 مليون دولار

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توقيع عقد تدريب مع أمريكا لصالح بحرية المملكة بـ250 مليون دولار

تواصل – سامر محمد:

وقعت وزارة الخارجية الأمريكية على عقد برنامج تدريب عسكري للمملكة بقيمة 250 مليون دولار يمتد لمدة 3 سنوات لصالح البحرية السعودية، وذلك وَفْقَاً لبيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدِّفَاعي الأمريكية اليوم الثلاثاء.

ووَفْقَاً للبيان، فإن التدريب سيدعم قوات البحرية السعودية، في مهمتها للقيام بالدوريات وحماية البنية التحتية الصناعية الحيوية والخطوط الملاحية البحرية، ويهدف البرنامج التدريبي كذلك لتحسين العمل المشترك بين البحرية الملكية والولايات المتحدة، وغيرها من قوات التحالف بحراً.

وستقوم شركة “كراتوس” الأمريكية بتقديم 88 مدرباً في البرنامج الممتد خلال السنوات الثلاث القادمة، ووَفْقَاً للبيان، فإن الاتفاق سيعزز السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تقديم المساعدة لتحسين أمن شريك استراتيجي إقليمي وقوة مُهِمَّة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.

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