أمير «حائل» يستعجل تحويل الشبكات الكهربائية الهوائية إلى أرضية

حائل – سعود الرفاع:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، تعليماته بتعجيل عملية تحويل الشبكات الكهربائية الهوائية إلى أرضية في المدينة؛ أسوة ببقية مدن المملكة، ووضع خطة محددة بمواعيد تعرض على سُمُوِّه ويتابعها شخصياً؛ لِضَمَانِ وصول أفضل الخدمات لأهالي المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سُمُوِّه، اليوم الأربعاء، مدير شركة الكهرباء بالمنطقة المهندس محمد اللحيدان، الذي قدم تَقْرِيرَاً عن إنجاز الشركة خلال الفترة الماضية، واستعرض خطط الشركة الحالية والمستقبلية والمشاريع المعتمدة، وتوسعات الشركة في المنطقة، وأبرز الإِنْجَازات التي تحققت، وجانباً من التحديات والصعوبات التي تواجه تطوير بعض الخدمات، ومنها الصعوبات في تنفيذ برامج قص أشجار المزارع القريبة من شبكات الكهرباء، والسرقات والتعديات التي تتعرض لها مُعدات الشركة.

وناقش سُمُوُّه، مع مدير شركة الكهرباء آليات تطوير الخدمات المقدمة للمواطن في مختلف أرجاء المنطقة، لا سِيَّمَا مع دخول فصل الصيف، وتزايد الطلب على خدمات الكهرباء، مُؤكِّدَاً سُمُوُّه أهمية رفع مستوى ونوعية الخدمات المقدمة، وسرعة معالجة كافة القصور في مدينة حائل والمحافظات والمدن والقرى التابعة للمنطقة.

وَقَالَ سمو الأمير، خلال الاجتماع: “لقد لمسنا تحولاً نوعياً في خدمات الكهرباء بالمنطقة من احتياج يصل إلى أكثر من عشرة آلاف مواطن على قائمة الانتظار إلى مرحلتنا الحالية، والتي توفرت فيها الخدمات بشكل أفضل، ونركز حَالِيَّاً على الجودة والنوعية؛ للارتقاء بخدمات حائل وأهلها الكرام إلى أعلى المستويات، بتوفيق الله، ثم حرص الجميع وتكاتفهم‘‘.