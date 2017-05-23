 أمير «حائل» يستعجل تحويل الشبكات الكهربائية الهوائية إلى أرضية | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

«العمل» تطالب المخالفين بالتقدم بطلبات مغادرة المملكة تفادياً للغرامات بعد شكوى مواطن من إهمالها.. شباب «الطائف» يتطوع لتنظيف «مقبرة القيم» (صور) «اليونيسيف»: 150 طفلاً يموتون يومياً بسبب الانتهاكات في ميانمار البحرين.. القبض على 50 هارباً من سجن «جو» في قضايا إرهابية «الزكاة»: تطبيق الضريبة الشاملة على كل شركة يتجاوز دخلها 375 ألف ريال سنوياً بعد هجمات مانشستر.. سفير المملكة لدى بريطانيا يطمئن على المبتعثين «أمير نجران» من الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي: حدودنا آمنة (صور) «التجارة» تُشهر بمؤسسة حلويات بالزلفي لبيعها منتجات منتهية الصلاحية «البيئة والزراعة» تبرم عقد دراسة مع جامعة «كاوست» لقياس كمية المياه الجوفية «أمانة الرياض» تنشر فيديو لطريق الشيخ الحسن بعد تطويره جامعة «أم القرى» تقبل 11 من أبناء الشهداء في برامج الدراسات العليا «مرور مكة»: منع المركبات من الدخول إلى المنطقة المركزية للحرم خلال رمضان

أمير «حائل» يستعجل تحويل الشبكات الكهربائية الهوائية إلى أرضية

0
أمير «حائل» يستعجل تحويل الشبكات الكهربائية الهوائية إلى أرضية

حائل – سعود الرفاع:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، تعليماته بتعجيل عملية تحويل الشبكات الكهربائية الهوائية إلى أرضية في المدينة؛ أسوة ببقية مدن المملكة، ووضع خطة محددة بمواعيد تعرض على سُمُوِّه ويتابعها شخصياً؛ لِضَمَانِ وصول أفضل الخدمات لأهالي المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سُمُوِّه، اليوم الأربعاء، مدير شركة الكهرباء بالمنطقة المهندس محمد اللحيدان، الذي قدم تَقْرِيرَاً عن إنجاز الشركة خلال الفترة الماضية، واستعرض خطط الشركة الحالية والمستقبلية والمشاريع المعتمدة، وتوسعات الشركة في المنطقة، وأبرز الإِنْجَازات التي تحققت، وجانباً من التحديات والصعوبات التي تواجه تطوير بعض الخدمات، ومنها الصعوبات في تنفيذ برامج قص أشجار المزارع القريبة من شبكات الكهرباء، والسرقات والتعديات التي تتعرض لها مُعدات الشركة.

وناقش سُمُوُّه، مع مدير شركة الكهرباء آليات تطوير الخدمات المقدمة للمواطن في مختلف أرجاء المنطقة، لا سِيَّمَا مع دخول فصل الصيف، وتزايد الطلب على خدمات الكهرباء، مُؤكِّدَاً سُمُوُّه أهمية رفع مستوى ونوعية الخدمات المقدمة، وسرعة معالجة كافة القصور في مدينة حائل والمحافظات والمدن والقرى التابعة للمنطقة.

وَقَالَ سمو الأمير، خلال الاجتماع: “لقد لمسنا تحولاً نوعياً في خدمات الكهرباء بالمنطقة من احتياج يصل إلى أكثر من عشرة آلاف مواطن على قائمة الانتظار إلى مرحلتنا الحالية، والتي توفرت فيها الخدمات بشكل أفضل، ونركز حَالِيَّاً على الجودة والنوعية؛ للارتقاء بخدمات حائل وأهلها الكرام إلى أعلى المستويات، بتوفيق الله، ثم حرص الجميع وتكاتفهم‘‘.

شاهد ايضا

«العمل» تطالب المخالفين بالتقدم بطلبات مغادرة المملكة تفادياً للغرامات

«العمل» تطالب المخالفين بالتقدم بطلبات مغادرة المملكة تفادياً للغرامات

بعد شكوى مواطن من إهمالها.. شباب «الطائف» يتطوع لتنظيف «مقبرة القيم» (صور)

بعد شكوى مواطن من إهمالها.. شباب «الطائف» يتطوع لتنظيف «مقبرة القيم» (صور)

«الزكاة»: تطبيق الضريبة الشاملة على كل شركة يتجاوز دخلها 375 ألف ريال سنوياً

«الزكاة»: تطبيق الضريبة الشاملة على كل شركة يتجاوز دخلها 375 ألف ريال سنوياً

«المرور»: لا رسوم أرضية على السيارات المحتجزة لدينا بسب مخالفاتها

«المرور»: لا رسوم أرضية على السيارات المحتجزة لدينا بسب مخالفاتها

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>