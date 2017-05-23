 بعد شكوى مواطن من إهمالها.. شباب «الطائف» يتطوع لتنظيف «مقبرة القيم» (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

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بعد شكوى مواطن من إهمالها.. شباب «الطائف» يتطوع لتنظيف «مقبرة القيم» (صور)

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بعد شكوى مواطن من إهمالها.. شباب «الطائف» يتطوع لتنظيف «مقبرة القيم» (صور)

تواصل – محمد المقصّي:

استجاب عدد من أهالي محافظة الطائف للمُبادرة الفورية التي أطلقها عددٌ من الشبان لتنظيف مقبرة القيم، بعد أن انهار بعضها، فَضْلاً عن زيادة نسبة الأشجار والأشواك التي تمنع الزوار ومرافقي الجنائز من المرور، حيث شَهِدَتْ مقبرة القيم عصر اليوم، الثلاثاء، عَدَدَاً كَبِيرَاً من المتطوعين للعمل الخيري.

وجاء العمل التطوعي غير المستغرب على أبناء هذا البلد بعد أن شكا زوار مقبرة القيم بمحافظة الطائف برسائل واتساب من إهمالها، وطالبوا بالتطوع لتنظيف المقبرة، وإصلاح القبور التي انهار بعضها.

يُشَارُ إلى أن أحد المواطنين قد ظهر عبر مقطع فيديو، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يشكو ويتألم حُرقة لحال القبور، وذلك بمقبرة القيم بالطائف، أثناء زيارته لقبر والدته، وتمنى المواطن من “الأمانة” المُسارعة بالوقوف على تلك المقبرة، والحفاظ على حُرمة الأموات داخلها.

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