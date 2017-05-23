 قراصنة: قارئ قزحية العين في جالكسي S8 يمكن اختراقه | صحيفة تواصل الالكترونية

قراصنة: قارئ قزحية العين في جالكسي S8 يمكن اختراقه

0
قراصنة: قارئ قزحية العين في جالكسي S8 يمكن اختراقه

تواصل – وكالات:

قال مجموعة قراصنة ألمان يسمون أنفسهم ‘‘CCC‘‘: ‘‘إن ميزة قارئ قزحية العين الموجودة في جالكسي S8 يمكن اختراقها بطريقة معقدة نسبياً، لكنها ليست مستحيلة‘‘.

وبِحَسَبِ القراصنة، فإن صنع عين وهمية لصاحب الجهاز كَافٍ لفتح قفل الشاشة، لكن ذلك سيحتاج منك التقاط صورة بكاميرا غاية في الدقة لعين المستخدم كخطوة أولى، بعد ذلك تقوم بطباعة هذه الصورة على ورقة بيضاء، ووضع عدسة لاصقة لتتمكن من خداع مستشعر Iris Scanner الموجود في الجهاز بسهولة كما هو واضح في الفيديو بالأسفل.

يُشَارُ إلى أن هذه المجموعة متخصصة في كسر حماية الأجهزة، فقد سبق أن قامت بنشر طريقة لاختراق بصمة الآيفون، ثم بثت مقطعاً آخرَ، قبل أسابيع، عن طريقة تجاوز الشاشة عن طريق الوجه، واليوم تبث طريقة جديدة لتجاوز مستشعر قزحية العين، بِدَوْرِهَا لم تعلق سامسونج على هذا الموضوع حتى الآن.

شاهد ايضا

ميزة جديدة لـ«سناب شات».. اصنع قصصك الجماعية مع الأصدقاء

ميزة جديدة لـ«سناب شات».. اصنع قصصك الجماعية مع الأصدقاء

ضبط قراصنة روس اخترقوا حسابات مصرفية وخططوا لهجمات دولية

ضبط قراصنة روس اخترقوا حسابات مصرفية وخططوا لهجمات دولية

تحديث جديد لـ«تويتر» على هواتف الأندرويد.. هذه أبرز مزاياه

تحديث جديد لـ«تويتر» على هواتف الأندرويد.. هذه أبرز مزاياه

قبل بيع «آي فون».. لا تنسَ تسجيل خروجك من خدمة «آي كلاود»

قبل بيع «آي فون».. لا تنسَ تسجيل خروجك من خدمة «آي كلاود»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>