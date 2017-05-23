قراصنة: قارئ قزحية العين في جالكسي S8 يمكن اختراقه

تواصل – وكالات:

قال مجموعة قراصنة ألمان يسمون أنفسهم ‘‘CCC‘‘: ‘‘إن ميزة قارئ قزحية العين الموجودة في جالكسي S8 يمكن اختراقها بطريقة معقدة نسبياً، لكنها ليست مستحيلة‘‘.

وبِحَسَبِ القراصنة، فإن صنع عين وهمية لصاحب الجهاز كَافٍ لفتح قفل الشاشة، لكن ذلك سيحتاج منك التقاط صورة بكاميرا غاية في الدقة لعين المستخدم كخطوة أولى، بعد ذلك تقوم بطباعة هذه الصورة على ورقة بيضاء، ووضع عدسة لاصقة لتتمكن من خداع مستشعر Iris Scanner الموجود في الجهاز بسهولة كما هو واضح في الفيديو بالأسفل.

يُشَارُ إلى أن هذه المجموعة متخصصة في كسر حماية الأجهزة، فقد سبق أن قامت بنشر طريقة لاختراق بصمة الآيفون، ثم بثت مقطعاً آخرَ، قبل أسابيع، عن طريقة تجاوز الشاشة عن طريق الوجه، واليوم تبث طريقة جديدة لتجاوز مستشعر قزحية العين، بِدَوْرِهَا لم تعلق سامسونج على هذا الموضوع حتى الآن.