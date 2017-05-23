«اليونيسيف»: 150 طفلاً يموتون يومياً بسبب الانتهاكات في ميانمار

تواصل – واس:

دَعَا تقرير صادر عن منظمة اليونيسيف، إلى تحسين الوصول الإنساني لنحو 2.2 مليون طفل مُتأثِّر بالعنف في ميانمار، وإنهاء الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الأطفال، كَاشِفَاً أن ما يصل إلى 150 طِفْلَاً تحت سن الخامسة يموتون كل يوم، فيما يُعَانِي نحو 30% من الأطفال من سوء التغذية، ويعيش أكثر من نصف الأطفال تحت خط الفقر.

وَقَالَ التقرير: ‘‘إن الصراع المستمر بدون حل، والفقر وتراجع التنمية كلها عوامل تمنع الأطفال في المناطق النائية في ميانمار من الاستفادة من جهود الإصلاح والمصالحة التي تقوم بها الحكومة”.

وأَوْضَحَ التقرير الصادر اليوم: أن التدابير الاجتماعية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مُنْذُ عام 2010 بدأت في تعزيز أنظمة تحسين صحة وتعليم وحماية الأطفال، بيد أن اليونيسيف تشير إلى استمرار معاناة الكثيرين من أطفال ميانمار.

وصدر تقرير اليونيسيف قبل عقد مؤتمر السلام الوطني الثاني في ميانمار في الرابع والعشرين من مايو.

وتقول اليونيسيف: إن المؤتمر فرصة للالتزام بتوفير حماية أكبر للأطفال.