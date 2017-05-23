البحرين.. القبض على 50 هارباً من سجن «جو» في قضايا إرهابية

تواصل – واس:

أَعْلَنَتْ وزارة الداخلية البحرينية اليوم، الثلاثاء، إلقاء القبض على 50 شَخْصَاً من المطلوبين أمنياً والفارين من سجن (جو) والمحكومين بقضايا إرهابية.

ونقلت ‘‘وكالة أنباء البحرين‘‘ عن الوزارة دعوتها في بيان صحفي أولياء الأمور كافة إبلاغ الجهات الأمنية فَوْرَاً عن أَي معلومات قد تتوفر لديهم بِشَأْنِ وجود أسلحة أو مواد خطرة يمكن استخدامها في الأعمال الإرهابية للحرص على سلامة أبنائهم.

وأَضَافَ البيان، أن قوات الشرطة قامت بانتشار واسع في قرية (الدراز) في إطار مُتَابَعَة عملية أمنية جارية، مؤكداً أنها تصدت لمجموعة إرهابية بادرت بقذف القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية؛ ما استدعى التعامل معهم بموجب الضوابط القانونية المقررة حيث أُصِيبَ عدد من رجال الأمن بإصابات مختلفة.