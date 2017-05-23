«المرور»: لا رسوم أرضية على السيارات المحتجزة لدينا بسب مخالفاتها

تواصل ـ فريق التحرير:

قالت الإدارة العامة للمرور ‘‘إن الحجوزات التي تخضع لإشراف المرور لا تُحصل منها مبالغ على الأرضية‘‘.

وأشارت الإدارة، في ردها على سؤال مواطن عبر حسابه على تويتر، حول رسوم يومية قدرها 10 ريالات للسيارة المحجوزة في حادث مروري، إلى إن المبالغ المالية تدفع في حالة سحب المركبة إلى مالك “السطحة” التي قامت بسحب المركبة للحجز وليس للمرور.

ونشر المرور تغريدة له اليوم نصها: الحجوزات التي تخضع لإشراف المرور لاتستحصل مبالغ على الأرضية، ما عدا مبلغ سحب المركبة، يدفع الى مالك السطحة التي قامت بسحب المركبة للحجز.