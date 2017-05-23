 4 خطوات تمنع انتشار عدوى «القروح الباردة» | صحيفة تواصل الالكترونية

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4 خطوات تمنع انتشار عدوى «القروح الباردة»

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4 خطوات تمنع انتشار عدوى «القروح الباردة»

تواصل – وكالات:

القروح الباردة هي عبارة عن تقرحات صغيرة تظهر حول الفم، أو في الشفاه، ويتسبب بها فيروس الهيربيس، وعادة ما تختفي بدون الحاجة لعلاج في غضون 7 أو 10 أَيَّام تَقْرِيبَاً، وقد يسبق ظهورها الشعور بحمى، وحكة، والشعور بالحرقة حول الفم، لتظهر القرحة فيما بعد.

لذا إذا كنت مصاباً بالقروح الباردة، فقم بدورك باتباع تلك الخطوات لِتَجَنُّبِ انتشارها إلى الآخرين على النحو التالي:

1 – تجنب الاتصال المباشر للجلد، ويتضمن ذلك التقبيل.

2 – لا تشارك أوعية المائدة، أو المنشفة، أو بلسم الشفاه، أو الأشياء الشخصية الأخرى.

3 – اغسل اليدين قبل لمس عينيك، أو منطقة الأعضاء التناسلية.

4 – اغسل اليدين قبل لمس شخص آخر.

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