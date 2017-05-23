 الأربعاء.. انطلاق حملة تفريج كربة 100 سجين بـ«حائل» | صحيفة تواصل الالكترونية

الأربعاء.. انطلاق حملة تفريج كربة 100 سجين بـ«حائل»

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الأربعاء.. انطلاق حملة تفريج كربة 100 سجين بـ«حائل»

تواصل – فريق التحرير:

بمباركة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد، أمير منطقة حائل، الرئيس الفخري للجنة تراحم حائل، تنطلق حملة تفريج كربة لعدد 100 سجين بمنطقة حائل، الأربعاء ٢٨ شعبان 1438هـ، وذلك بمقر الحملة بالغرفة التجارية الصناعية.

وَقَالَ رئيس اللجنة منصور العمار، خلال الاجتماع التحضيري السادس، ‘‘إن لجنة الفحص عملت خلال الفترة الماضية على اختيار الحالات الأكثر احتياجاً، وَفْقَ معايير وضعتها اللجنة‘‘.

وأضاف، أن الحملة ستتوج بأمسية في الثالث من شهر رمضان برعاية كريمة من سمو أمير حائل، مؤكداً ضرورة تكاتف الجميع في هذه الحملة المباركة؛ ليتمكن إخواننا الذين غلبتهم الديون من العودة إلى بيوتهم لينعموا مع أطفالهم بشهر رمضان وبمواسم الخير.

وأَوْضَحَ أن التبرع يكون باسم اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بحائل عبر الحسابات التالية:

مصرف الراجحي 118608010333531

بنك الرياض 6131744349940

البنك الأهلي التجاري 37175007000110

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