تحديث جديد لـ«تويتر» على هواتف الأندرويد.. هذه أبرز مزاياه

تواصل – وكالات:

تستعد شركة ‘‘تويتر‘‘ هذه الفترة لإطلاق تحديث جديد للتطبيق الخاص بها على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد.

ويركز التحديث بشكل أساسي على تعديل شكل الواجهة الرئيسية للتطبيق، وإِضَافَة بعض المزايا الجديدة، وتغيير شكل الأيقونات التي يتعامل معها المستخدمون، وتم رصد تحديث تويتر الجديد المتاح بشكل تجريبي للمطورين على نسخة alpha من قبل أحد المستخدمين، والذي يَأْتِي تحت اسم إصدار 6.50.00 – ألفا.

مزايا تحديث تويتر الجديد

ووَفْقَاً لموقع androidpolice الأَمْرِيكِيّ، تعمل تويتر على تحديث تطبيق أندرويد الخَاصَّة بها فِي محاولة من الشركة لجذب عدد أكبر من المستخدمين وتوفير إمْكَانَات وواجهة جديدة أكثر ملاءمة للفئات المستخدمة للتطبيق، وأهم ما يضمه تحديث تويتر أن التصميم الجديد سيعمل على تغيير تصميم الأزرار من مستطيلة إلى أخرى دائرية، وهذا ينطبق على الأيقونات وكل شَيء آخر داخل تطبيق تويتر على هواتف الأندرويد.

مسؤول تحديث تويتر

يذكر أن تحديث تويتر الجديد يَأْتِي بعد ترك “جواكيم فيرجيس”، الذي اشتهر بعمله على تصميم شكل تطبيق أندرويد مُنْذُ عام 2015، تويتر في مارس الماضي للعمل لصالح منصة Twitch.

ما يضيفه تحديث تويتر

بالمقارنة مع التصميم الحالي، يضيف تحديث تطبيق تويتر الجديد عدداً قليلاً من الرموز الجديدة، مثل تلك الموجودة في شريط التنقل الرَئِيسِيّ، كما أن أغلب الأيقونات ستأخذ الشكل الدائري وهو أمر غير مبرر، وحتى الآن من غير الواضح الموعد الذي سيتم إطلاق التحديث فيه بشكل رسمي للمستخدمين.