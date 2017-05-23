استقرار أسعار المعدن النفيس بعد أسبوعين من المكاسب القوية

تواصل ـ وكالات:

استقر سعر الذهب، دون تغير يذكر، اليوم الثلاثاء، كما يواجه صعوبة في الارتفاع بعد أسبوعين من المكاسب القوية، رغم تراجع الدولار والهجوم الانتحاري الدامي الذي وقع في مدينة مانشستر البريطانية.

وأثر الانفجار، الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 22 شَخْصَاً، على سعر الإِسْتِرْلِيني مقابل الدولار، لكن العملة الأمريكية انخفضت أَيْضَاً لأدنى مستوى لها في ستة شهور ونصف الشهر مقابل سلة عملات؛ مما يبرز انهيار الثقة في آفاق التضخم والنمو الأمريكي.

وبحلول الساعة 1019 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1260.40 دولار للأوقية (الأونصة) بعد زيادته بنحو 3.6 بالمئة مُنْذُ التاسع من مايو الجاري.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1260.60 دولار للأوقية، وتلقى المعدن النفيس دَعْمَاً من بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة والضبابية السياسية التي تكتنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أثر ذلك سَلْبَاً على الدولار الذي انخفض نحو سبعة بالمئة مُنْذُ بداية العام ليبدد جميع المكاسب التي حققها بعد انتخاب ترامب العام الماضي.