 «التجارة» تُشهر بمؤسسة حلويات بالزلفي لبيعها منتجات منتهية الصلاحية | صحيفة تواصل الالكترونية

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«التجارة» تُشهر بمؤسسة حلويات بالزلفي لبيعها منتجات منتهية الصلاحية

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«التجارة» تُشهر بمؤسسة حلويات بالزلفي لبيعها منتجات منتهية الصلاحية

تواصل – فريق التحرير:

غرَّمت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، مؤسسة حلويات “فالا” بمحافظة الزلفي؛ لتورطها في الغش التجاري عبر المتاجرة بمنتجات غذائية منتهية الصلاحية، وتخرين موادّ غذائية في مستودع مخالف للمواصفات القياسية بقصد المتاجرة بها.

وذكرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن التغريم جاء بِنَاءً عَلَى حكم قضائي صادر من الدائرة الجزائية الثانية بالمحكمة الإدارية في الرياض برقم (1/4094/ق لعام 1437هـ)، لافتةً إلى أن العقوبة تتضمن غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المنشأة.

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