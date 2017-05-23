«جامعة بيشة» تعلن عن وظائف محاضرين شاغرة لحملة الماجستير

تواصل – واس:

أَعْلَنَتْ جامعة بيشة، عن حاجتها لشغل عدد من وظائف المحاضرين الشاغرة بكليات الجامعة في بيشة وفروعها في بلقرن والنماص وتثليث بمواطنين من حملة الماجستير.

واشترطت الجامعة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة الماجستير، أو ما يعادلها من جامعة سعودية، أو جامعة معترف بها تضمن شروط الجامعة، وأن يكون المتقدم قد حَصَلَ على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل، ويكون تخصص الماجستير امتداداً لتخصص البكالوريوس.

كما اشترطت الجامعة، أن لا يقل تقدير المتقدمين في جميع الدرجات العلمية عن جيد جِدّاً، وأن يخلو السجل الأكاديمي في جميع المراحل الدراسية عن أَي تقدير رسوب في مواد التخصص، وأن يجتاز المتقدم اختباري القبول والمقابلة الشخصية المقررين من مجلس القسم والكلية المختصين.

وأَضَافَتْ جامعة بيشة، أن على الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط الدخول على الرابط التالي (هنا) وتعبئة استمارة التقديم إِلِكْتِرُونِيّاً وسيتم استقبال الطلبات، ابتداءً من يوم (الأحد) الْمُوَافِق 1438/8/25هــ إلى نهاية يوم السبت 1438/9/1هـ.